«Слава богу»: Павел Прилучный обрадовался запрету на въезд в Латвию
Актёр Павел Прилучный высмеял запрет на въезд в Латвию
Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge
Популярный российский актёр Павел Прилучный с юмором отреагировал на решение властей Латвии запретить ему въезд в страну. Артист сыронизировал, мол, почувствовал облегчение после данного запрета. По словам звезды, у него нет имущества в прибалтийской республике.
«Слава богу, что запретили, честно говоря, а то уж я нервничал, что не запретят», — пошутил Прилучный в беседе с корреспондентом URA.ru, от которого и узнал про решение властей Латвии.
Напомним, ранее МИД Латвии запретил въезд в страну Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой. Россиян включили в список «нежелательных для Латвии лиц», запрет на въезд для них действует на неопределённый срок.