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16 июня, 14:07

«Слава богу»: Павел Прилучный обрадовался запрету на въезд в Латвию

Актёр Павел Прилучный высмеял запрет на въезд в Латвию

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge

Популярный российский актёр Павел Прилучный с юмором отреагировал на решение властей Латвии запретить ему въезд в страну. Артист сыронизировал, мол, почувствовал облегчение после данного запрета. По словам звезды, у него нет имущества в прибалтийской республике.

«Слава богу, что запретили, честно говоря, а то уж я нервничал, что не запретят», — пошутил Прилучный в беседе с корреспондентом URA.ru, от которого и узнал про решение властей Латвии.

Напомним, ранее МИД Латвии запретил въезд в страну Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой. Россиян включили в список «нежелательных для Латвии лиц», запрет на въезд для них действует на неопределённый срок.

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Борис Эльфанд
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