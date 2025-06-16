«Слава богу»: Павел Прилучный обрадовался запрету на въезд в Латвию

Популярный российский актёр Павел Прилучный с юмором отреагировал на решение властей Латвии запретить ему въезд в страну. Артист сыронизировал, мол, почувствовал облегчение после данного запрета. По словам звезды, у него нет имущества в прибалтийской республике.

«Слава богу, что запретили, честно говоря, а то уж я нервничал, что не запретят», — пошутил Прилучный в беседе с корреспондентом URA.ru, от которого и узнал про решение властей Латвии.