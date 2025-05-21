Агата Муцениеце согласилась отдать Прилучному сына Тимофея

В ходе очередного судебного заседания, посвящённого определению места жительства сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, адвокат актёра Оксана Даниелова сообщила, что актриса не против того, чтобы Тимофей жил с отцом. Об этом сообщают наши коллеги из Super.

Заседание прошло 21 мая в Головинском районном суде Москвы. Ранее Тимофей заявлял о своём желании жить с отцом. По словам Даниеловой, все необходимые формальности соблюдены и доказательства собраны.

Даниелова подчеркнула, что Тимофей поддерживает контакт с матерью. Их последняя встреча состоялась в середине апреля в театре-кабаре, где выступала Муцениеце. Адвокат также отметила, что мальчик устал от судебных разбирательств и надеется на их скорейшее завершение.