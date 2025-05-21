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21 мая, 19:37

Агата Муцениеце согласилась отдать Прилучному сына Тимофея

Адвокат Даниелова: Муцениеце не возражает, чтобы сын Тимофей жил с Прилучным

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В ходе очередного судебного заседания, посвящённого определению места жительства сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, адвокат актёра Оксана Даниелова сообщила, что актриса не против того, чтобы Тимофей жил с отцом. Об этом сообщают наши коллеги из Super.

Заседание прошло 21 мая в Головинском районном суде Москвы. Ранее Тимофей заявлял о своём желании жить с отцом. По словам Даниеловой, все необходимые формальности соблюдены и доказательства собраны.

Даниелова подчеркнула, что Тимофей поддерживает контакт с матерью. Их последняя встреча состоялась в середине апреля в театре-кабаре, где выступала Муцениеце. Адвокат также отметила, что мальчик устал от судебных разбирательств и надеется на их скорейшее завершение.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них двое общих детей: 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Павел Прилучный через суд смог добиться снижения алиментов Агате Муцениеце
Павел Прилучный через суд смог добиться снижения алиментов Агате Муцениеце

Напоминаем, что Муцениеце и Прилучный устраивали судебные разбирательства по поводу опеки над своими детьми — Мией и Тимофеем. Суд предложил детям самостоятельно решить, с кем они хотят остаться. Прилучный обвинил экс-жену в манипуляциях с психикой детей, в то время как она утверждает, что это он просто не желает выплачивать алименты и поэтому стремится оставить малышей у себя. На фоне этих разбирательств у Агаты возникли проблемы в отношениях с детьми: Тимофей перестал общаться с матерью после того, как переехал к отцу.

Анастасия Никонорова
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