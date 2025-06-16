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16 июня, 10:22

МИД Латвии запретил въезд в страну Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой

Павел Прилучный, Екатерина Андреева. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова, Вадим Тараканов

Павел Прилучный, Екатерина Андреева. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова, Вадим Тараканов

Власти Латвии запретили въезд в страну для актёра Павла Прилучного и телеведущей Екатерины Андреевой. Об этом сообщила министр иностранных дел прибалтийской республики Байба Браже.

«Я приняла решение включить граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить для них запрет на въезд на неопределённый срок», — написала глава внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети Х.

При этом она не уточнила причины своего решения.

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А ранее Life.ru писал, что въезд в Латвию запретили актёру Даниле Козловскому и рэперу Slimus (Вадим Мотылёв). Санкции действуют бессрочно. Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что такие санкции не подтверждают патриотизм Козловского. По его словам, ситуация выглядит как заранее спланированный спектакль.

Анастасия Никонорова
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