МИД Латвии запретил въезд в страну Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой

Власти Латвии запретили въезд в страну для актёра Павла Прилучного и телеведущей Екатерины Андреевой. Об этом сообщила министр иностранных дел прибалтийской республики Байба Браже.

«Я приняла решение включить граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить для них запрет на въезд на неопределённый срок», — написала глава внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети Х.