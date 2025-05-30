«Не доказывает патриотизм»: Запрет на въезд Козловского в Латвию назвали постановкой
Глава ФПБК Бородин счёл постановкой запрет на въезд актёра Козловского в Латвию
Данила Козловский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilakozlovsky_pl
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал введённый Латвией запрет на въезд для актёра Данилы Козловского, заявив, что подобные санкции не являются доказательством его патриотизма. Сама ситуация, по мнению Бородина, носит все признаки спланированной постановки.
«Для меня это какая-то постановка, чтобы таким образом себя обелить в обществе. Сначала закрывают въезд Орбакайте, потом Козловскому. А почему в Латвию, почему не в США, допустим? Почему Латвия закрывает въезд тем, кто был не согласен с проведением СВО, кто не был в Донбассе, в Курске, в Белгороде? Мы видим тех артистов, которые, грубо говоря, с позицией не определились. Они до сегодняшнего дня сидят на двух стульях», — поделился Бородин в беседе с порталом «Страсти».
Он выразил сомнения в патриотизме Козловского. Глава ФПБК отметил, что тот не посещал зону СВО, не оказывал помощи бойцам, а его дочь продолжает проживать в США, а не в России. Бородин подчеркнул, что актёр отсутствовал как в Донбассе, так и в приграничных российских регионах, а его прежние высказывания о специальной военной операции, хотя и были удалены, все помнят.
Напомним, ранее глава МИД Латвии Байба Браже объявила о введении персональных санкций против российских деятелей культуры. В опубликованном заявлении сообщается, что актёр Данила Козловский и рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылёв) внесены в список лиц, которым запрещён въезд на территорию республики. Ограничительные меры введены бессрочно.