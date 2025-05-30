«Не доказывает патриотизм»: Запрет на въезд Козловского в Латвию назвали постановкой

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал введённый Латвией запрет на въезд для актёра Данилы Козловского, заявив, что подобные санкции не являются доказательством его патриотизма. Сама ситуация, по мнению Бородина, носит все признаки спланированной постановки.

«Для меня это какая-то постановка, чтобы таким образом себя обелить в обществе. Сначала закрывают въезд Орбакайте, потом Козловскому. А почему в Латвию, почему не в США, допустим? Почему Латвия закрывает въезд тем, кто был не согласен с проведением СВО, кто не был в Донбассе, в Курске, в Белгороде? Мы видим тех артистов, которые, грубо говоря, с позицией не определились. Они до сегодняшнего дня сидят на двух стульях», — поделился Бородин в беседе с порталом «Страсти».

Он выразил сомнения в патриотизме Козловского. Глава ФПБК отметил, что тот не посещал зону СВО, не оказывал помощи бойцам, а его дочь продолжает проживать в США, а не в России. Бородин подчеркнул, что актёр отсутствовал как в Донбассе, так и в приграничных российских регионах, а его прежние высказывания о специальной военной операции, хотя и были удалены, все помнят.