Козловский сообщил о закрытом споре с Бородиным из-за обвинений в экстремизме
Актёр Данила Козловский. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Актёр Данила Козловский сообщил о завершении судебного разбирательства с активистом Виталием Бородиным, который ранее попросил МВД проверить актёра на экстремизм и дискредитацию армии. Об этом сам Козловский сообщил в соцсетях.
«Спор с Бородиным закрыт. Для меня было важно защитить свою репутацию от этих нелепых обвинений, так как я живу в Москве, никуда не «убегал», я дома и всегда любил свой дом», — написал Данила.
Он также приложил ссылку на пост Бородина, где тот опубликовал опровержение. Суд ранее признал его обвинения ложными и наносящими вред чести, достоинству и деловой репутации актёра.
Как сообщал Life.ru, Козловский в сентябре 2023 года выиграл суд против Бородина, который призывал к проверке актёра на дискредитацию Вооружённых сил России. Суд обязал Бородина удалить материалы и опубликовать опровержение с упоминанием судебного решения. В дополнение к этому с активиста взыскали один рубль.