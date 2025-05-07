«Политического веса мамы хватит»: Адвокат оценил шансы Орбакайте оспорить запрет на въезд в Латвию
Адвокат Алешкин: Пугачёва может помочь Орбакайте с запретом на въезд в Латвию
Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Кристина Орбакайте намерена обжаловать решение латвийских властей о запрете на въезд в страну. Для этого может быть задействовано политическое влияние матери артистки — Аллы Пугачёвой, рассказал звёздный адвокат Андрей Алешкин.
«По моему мнению, давление на Орбакайте сейчас излишне. Уверен, решение Латвии может быть пересмотрено. Как я полагаю, политического веса мамы (Пугачёвой) может быть достаточно, чтобы преодолеть это недоразумение. В худшем случае можно обратиться в суд. Любое решение может быть оспорено», — разъяснил юрист в беседе с РИА «ФедералПресс».
Решение властей Латвии уже повлекло за собой отмену запланированного концерта Орбакайте в Юрмале и создало проблемы для её личных планов. Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что у певицы в курортном городе находится трёхкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров стоимостью около 30 миллионов рублей или выше, где она традиционно проводила летний отдых.
Напомним, недавно власти Латвии запретили Кристине Орбакайте въезжать в страну, объяснив это её участием в «пропагандистских мероприятиях» после выступления певицы в Крыму. Артистка публично отреагировала на запрет, сообщив, что будет добиваться его отмены через суд.