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7 мая, 11:15

«Политического веса мамы хватит»: Адвокат оценил шансы Орбакайте оспорить запрет на въезд в Латвию

Адвокат Алешкин: Пугачёва может помочь Орбакайте с запретом на въезд в Латвию

Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Кристина Орбакайте намерена обжаловать решение латвийских властей о запрете на въезд в страну. Для этого может быть задействовано политическое влияние матери артистки — Аллы Пугачёвой, рассказал звёздный адвокат Андрей Алешкин.

«По моему мнению, давление на Орбакайте сейчас излишне. Уверен, решение Латвии может быть пересмотрено. Как я полагаю, политического веса мамы (Пугачёвой) может быть достаточно, чтобы преодолеть это недоразумение. В худшем случае можно обратиться в суд. Любое решение может быть оспорено», — разъяснил юрист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Решение властей Латвии уже повлекло за собой отмену запланированного концерта Орбакайте в Юрмале и создало проблемы для её личных планов. Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что у певицы в курортном городе находится трёхкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров стоимостью около 30 миллионов рублей или выше, где она традиционно проводила летний отдых.

И вашим, и нашим не выйдет: Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию
И вашим, и нашим не выйдет: Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию

Напомним, недавно власти Латвии запретили Кристине Орбакайте въезжать в страну, объяснив это её участием в «пропагандистских мероприятиях» после выступления певицы в Крыму. Артистка публично отреагировала на запрет, сообщив, что будет добиваться его отмены через суд.

Юрий Лысенко
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