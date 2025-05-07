«Политического веса мамы хватит»: Адвокат оценил шансы Орбакайте оспорить запрет на въезд в Латвию

Певица Кристина Орбакайте намерена обжаловать решение латвийских властей о запрете на въезд в страну. Для этого может быть задействовано политическое влияние матери артистки — Аллы Пугачёвой, рассказал звёздный адвокат Андрей Алешкин.

«По моему мнению, давление на Орбакайте сейчас излишне. Уверен, решение Латвии может быть пересмотрено. Как я полагаю, политического веса мамы (Пугачёвой) может быть достаточно, чтобы преодолеть это недоразумение. В худшем случае можно обратиться в суд. Любое решение может быть оспорено», — разъяснил юрист в беседе с РИА «ФедералПресс».