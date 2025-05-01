И вашим, и нашим не выйдет: Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию

Кристина Орбакайте делит свою жизнь между Россией и США. На территорию нашей страны прилетает только на гастроли. Однако в ближайшее время певице могут закрыть въезд в РФ из-за супруга матери Максима Галкина*. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.ru.

«Предполагаю, что Кристине уже в ближайшее время запретят въезжать в РФ. С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А её так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», — заявил Дворцов.

Ранее Орбакайте запретили въезд в Латвию, обвинив в участии в «пропагандистских мероприятиях». Решение было вызвано её выступлением в Крыму. Из-за этого недвижимость звезды в Юрмале теперь находится под угрозой. Певица может потерять трёхкомнатную квартиру в доме «Ривьера» на берегу моря. Площадь жилья — 100 квадратных метров. По некоторым оценкам, стоимость квартиры достигает 30 миллионов рублей.