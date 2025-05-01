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1 мая, 15:47

И вашим, и нашим не выйдет: Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию

Продюсер Дворцов: Орбакайте могут закрыть въезд в Россию

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Кристина Орбакайте делит свою жизнь между Россией и США. На территорию нашей страны прилетает только на гастроли. Однако в ближайшее время певице могут закрыть въезд в РФ из-за супруга матери Максима Галкина*. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.ru.

«Предполагаю, что Кристине уже в ближайшее время запретят въезжать в РФ. С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А её так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», — заявил Дворцов.

«На двух стульях не усидеть»: Продюсер назвал причину запрета въезда Орбакайте в Латвию
«На двух стульях не усидеть»: Продюсер назвал причину запрета въезда Орбакайте в Латвию

Ранее Орбакайте запретили въезд в Латвию, обвинив в участии в «пропагандистских мероприятиях». Решение было вызвано её выступлением в Крыму. Из-за этого недвижимость звезды в Юрмале теперь находится под угрозой. Певица может потерять трёхкомнатную квартиру в доме «Ривьера» на берегу моря. Площадь жилья — 100 квадратных метров. По некоторым оценкам, стоимость квартиры достигает 30 миллионов рублей.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Алиса Хуссаин
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