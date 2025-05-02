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2 мая, 18:18

«Я не намерена сдаваться»: Орбакайте прервала молчание и высказалась о запрете на въезд в Латвию

Кристина Орбакайте будет добиваться в суде отмены запрета на посещение Латвии

Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте будет добиваться в суде отмены запрета на посещение Латвии. Исполнительница впервые прокомментировала решение властей прибалтийской страны в своём блоге в соцсетях.

«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение, [направленное] против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир. Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова», — считает Орбакайте.

Певица заявила, что её творчество аполитично и направлено на объединение людей, а не на разжигание конфликтов. Она подчеркнула, что всегда избегала политической деятельности, выражая себя через музыку и искусство. Орбакайте намерена через суд защищать своё право выступать, считая, что искусство должно быть свободно от границ.

«Я не намерена сдаваться и буду отстаивать своё право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией», — подчеркнула артистка.

Ранее Орбакайте запретили въезд в Латвию, обвинив в участии в «пропагандистских мероприятиях». Решение было вызвано её выступлением в Крыму. Из-за этого недвижимость звезды в Юрмале теперь находится под угрозой. Певица может потерять трёхкомнатную квартиру в доме «Ривьера» на берегу моря. Площадь жилья — 100 квадратных метров. По некоторым оценкам, стоимость квартиры достигает 30 миллионов рублей.

И вашим, и нашим не выйдет: Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию
И вашим, и нашим не выйдет: Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию
Наталья Демьянова
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