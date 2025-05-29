Латвия закрыла въезд для Данилы Козловского и Slimus

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о запрете на въезд в страну для российского актёра Данилы Козловского и рэпера Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом Slimus. Этот запрет действителен на неопределённый срок.

«Я приняла решение включить граждан РФ Вадима Мотылёва (сценическое имя Slimus) и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределённый срок», — написала Браже в соцсети Х.