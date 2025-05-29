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29 мая, 19:00

Латвия закрыла въезд для Данилы Козловского и Slimus

Данила Козловский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) danilakozlovsk, VK / SLIMUS \ Slim

Данила Козловский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) danilakozlovsk, VK / SLIMUS \ Slim

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о запрете на въезд в страну для российского актёра Данилы Козловского и рэпера Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом Slimus. Этот запрет действителен на неопределённый срок.

«Я приняла решение включить граждан РФ Вадима Мотылёва (сценическое имя Slimus) и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределённый срок», — написала Браже в соцсети Х.

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Министр добавила, что запрет действует в соответствии с частью 2 статьи 61 латвийского закона об иммиграции

Ранее двукратный чемпион мира по хоккею и тренер сборной Латвии Артур Ирбе высказался против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года. Кроме того, служба государственной безопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте.

Лия Мурадьян
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