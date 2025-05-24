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24 мая, 05:30

«Тогда я не поеду»: Экс-вратарь сборной Латвии призвал не допускать российских хоккеистов на ОИ

Экс-вратарь сборной Латвии Ирбе: Россию нельзя допускать на Олимпиаду 2026 года

Артур Ирбе. Обложка © Wikipedia / Saeima

Артур Ирбе. Обложка © Wikipedia / Saeima

Двухкратный чемпион мира по хоккею, а также тренер сборной Латвии Артур Ирбе заявил, что российские спортсмены не должны присутствовать на Олимпиаде 2026 года. Его слова передаёт газета Dagens Nyheter.

«Россию ни в коем случае нельзя допускать к участию в подобных мероприятиях. Если РФ разрешат участвовать, то я не поеду», — заявил 58-летний Ирбе.

Ирбе подчеркнул, что сейчас он тренер, а не игрок, который годами трудился ради шанса выступить на Олимпиаде. Он отметил, что каждый сам решает свою судьбу, и никого не будет винить за выбор поехать и играть.

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Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил против возможного бойкота Олимпиады-2026 российскими фигуристами. По его мнению, каждый спортсмен должен самостоятельно решить, нужно ли участвовать в этих соревнованиях или нет.

Алиса Хуссаин
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