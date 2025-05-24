«Тогда я не поеду»: Экс-вратарь сборной Латвии призвал не допускать российских хоккеистов на ОИ

Двухкратный чемпион мира по хоккею, а также тренер сборной Латвии Артур Ирбе заявил, что российские спортсмены не должны присутствовать на Олимпиаде 2026 года. Его слова передаёт газета Dagens Nyheter.

«Россию ни в коем случае нельзя допускать к участию в подобных мероприятиях. Если РФ разрешат участвовать, то я не поеду», — заявил 58-летний Ирбе.

Ирбе подчеркнул, что сейчас он тренер, а не игрок, который годами трудился ради шанса выступить на Олимпиаде. Он отметил, что каждый сам решает свою судьбу, и никого не будет винить за выбор поехать и играть.