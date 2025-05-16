Губерниев рассказал, куда нужно «засунуть» призывы к бойкоту ОИ-2026 российскими фигуристами

Российские фигуристы сами примут решение о том, ехать ли им на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом заявил телекомментатор Дмитрий Губерниев на фоне распространившихся в СМИ призывов к спортсменам бойкотировать соревнования.

«Пусть те, кто выражает такое мнение, сами бойкотируют. Причём здесь фигуристы, спортсмены? Они сами решат, ехать им или нет. А мнение про бойкот в жопу засуньте. Думаю, что мирные переговоры в Стамбуле к чему-то приведут, и тогда ситуация с допуском российских спортсменов серьёзно изменится», — приводит его слова «ВсёПроСпорт».