Губерниев рассказал, куда нужно «засунуть» призывы к бойкоту ОИ-2026 российскими фигуристами
Губерниев раскритиковал идею бойкота ОИ-2026 российскими фигуристами
Дмитрий Губерниев. Обложка © Telegram / Реальный Губер
Российские фигуристы сами примут решение о том, ехать ли им на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом заявил телекомментатор Дмитрий Губерниев на фоне распространившихся в СМИ призывов к спортсменам бойкотировать соревнования.
«Пусть те, кто выражает такое мнение, сами бойкотируют. Причём здесь фигуристы, спортсмены? Они сами решат, ехать им или нет. А мнение про бойкот в жопу засуньте. Думаю, что мирные переговоры в Стамбуле к чему-то приведут, и тогда ситуация с допуском российских спортсменов серьёзно изменится», — приводит его слова «ВсёПроСпорт».
Напоминаем, в конце минувшего декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Зимние ОИ пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Однако на днях стало известно, что ISU одобрил нейтральный статус не всем заявившимся фигуристам из РФ. Если точнее, то были допущены всего четверо спортсменов: Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Алина Горбачёва.