Стало известно новое решение ISU о нейтральном статусе российских фигуристов на Олимпиаду

Международный союз конькобежцев (ISU) вынес вердикт по поводу заявок российских фигуристов на участие в олимпийской квалификации. По итогам обсуждений не все спортсмены из России получили нейтральный статус для участия.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на два источника, сложности возникли преимущественно у представителей танцев на льду. Среди вероятных кандидатов на участие в отборочных соревнованиях в этой дисциплине называются Александра Степанова и Иван Букин.