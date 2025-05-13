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Регион
13 мая, 13:38

Стало известно новое решение ISU о нейтральном статусе российских фигуристов на Олимпиаду

«Спорт-Экспресс»: ISU одобрил нейтральные статусы не всем российским фигуристам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KinoMasterskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KinoMasterskaya

Международный союз конькобежцев (ISU) вынес вердикт по поводу заявок российских фигуристов на участие в олимпийской квалификации. По итогам обсуждений не все спортсмены из России получили нейтральный статус для участия.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на два источника, сложности возникли преимущественно у представителей танцев на льду. Среди вероятных кандидатов на участие в отборочных соревнованиях в этой дисциплине называются Александра Степанова и Иван Букин.

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Напомним, в конце декабря 2024 года ISU было принято решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в квалификации к ОИ в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада будет проводиться с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

Мария Любицкая
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