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14 февраля, 19:01

Норвежцы собираются опротестовать допуск россиян на зимние Олимпийские игры

NTB: Норвегия потребует от ISU не допускать спортсменов из РФ к зимней Олимпиаде

Норвегия и ряд других государств собираются направить письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с призывом не допускать российских спортсменов к олимпийской квалификации перед ОИ в Италии. Об этом пишет телеканал NTB.

«Мы не были удивлены, что это произошло, но в то же время мы были удивлены тем, что ISU решил стать первым в этом вопросе. Мы совершенно не одобряем этот шаг и хотим создать более широкий оппозиционный фронт, объединив больше стран. Мы и представители ещё нескольких стран считаем печальным, что ISU принимает такое решение, особенно с учётом того, что ни один другой зимний олимпийский вид спорта не сказал «да» россиянам»,заявила президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен.

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Напомним, в конце декабря ISU было принято решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в квалификации к ОИ в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада будет проводиться с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Master1305

Юрий Лысенко
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