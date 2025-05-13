Сихарулидзе: Гуменник и Петросян выступят в отборочном турнире Олимпиады

Получившие допуск от Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в отборе к Олимпиаде – 2026. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

Напомним, в конце декабря 2024 года ISU было принято решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в квалификации к ОИ в нейтральном статусе. Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырёх российских фигуристов на участие в отборе к Олимпиаде – 2026. Это чемпионы России Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Петр Гуменник и Алина Горбачёва.