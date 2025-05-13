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Регион
13 мая, 16:09

Сихарулидзе: Гуменник и Петросян выступят в отборочном турнире Олимпиады

Аделия Петросян и Петр Гуменник . Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Кирилл Кухмарь

Аделия Петросян и Петр Гуменник . Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Кирилл Кухмарь

Получившие допуск от Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в отборе к Олимпиаде – 2026. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

«Гуменник и Петросян выступят в отборочном турнире к Олимпиаде», — заявил Сихарулидзе РИА «Новости».

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Напомним, в конце декабря 2024 года ISU было принято решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в квалификации к ОИ в нейтральном статусе. Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырёх российских фигуристов на участие в отборе к Олимпиаде – 2026. Это чемпионы России Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Петр Гуменник и Алина Горбачёва.

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. А зимняя Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

Александра Вишнякова
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