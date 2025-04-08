Подмосковный фигурист бросил партнёршу по СМС

Артем Фролов, выступавший в танцах на льду за Московскую область, неожиданно разорвал партнёрство с Софьей Тютюниной, отправив ей СМС. Об этом сообщил их тренер Денис Самохин, добавив, что Фролов больше не тренируется в его группе.

«Я не хочу обсуждать молодого человека, который сезон был недоволен и хотел расстаться с одной партнёршей, а потом по СМС кидает другую, с которой они договорились и которая ему доверилась, работала полтора месяца с полной отдачей. Видимо, поколение такое сейчас», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.

До перехода во взрослое фигурное катание Артём Фролов выступал в паре с Анной Коломенской. Их дуэт успешно выступал на юниорском уровне, завоевывая призовые места. Однако, дебют на взрослом чемпионате России оказался менее удачным — они заняли 13-е место. Впоследствии Анна Коломенская приняла решение завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на учёбе.