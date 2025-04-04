Трусова и Игнатов раскрыли пол будущего ребёнка
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына
Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына. 4 апреля на гендер-пати пара узнала пол будущего ребёнка, сообщает Super. На главном экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве появилось сообщение: «У вас будет сын!» Будущие родители принимают поздравления от родных и друзей.
Трусова и Игнатов узнали пол будущего ребенка Видео © Telegram / Super.ru
«Это было в 6 утра, мы улетали на шоу. Это единственный раз, когда я делала тест и не думала, что он будет положительный», — вспомнила фигуристка.
Трусова и Игнатов на гендер-пати. Видео © Telegram / Super.ru
Саша и Игнат уже выбрали имя для ребёнка, но пока не хотят его раскрывать. Трусова также выразила надежду, что сын не станет следовать их примеру и не выберет спортивную карьеру. Кроме того, она отметила, что не собирается ограничиваться только одним малышом.
Напомним, первые слухи о беременности спортсменки появились в январе, но тогда она опровергла пополнение. Но позже журналисты узнали, что Трусова ходит к врачу, готовится к родам и находится на третьем месяце беременности. Позже фигуристка официально подтвердила, что они с мужем скоро станут родителями.
VK / Александра Трусова