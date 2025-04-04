Трусова и Игнатов раскрыли пол будущего ребёнка

Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына. 4 апреля на гендер-пати пара узнала пол будущего ребёнка, сообщает Super. На главном экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве появилось сообщение: «У вас будет сын!» Будущие родители принимают поздравления от родных и друзей.

Трусова и Игнатов узнали пол будущего ребенка Видео © Telegram / Super.ru

«Это было в 6 утра, мы улетали на шоу. Это единственный раз, когда я делала тест и не думала, что он будет положительный», — вспомнила фигуристка.

Трусова и Игнатов на гендер-пати. Видео © Telegram / Super.ru