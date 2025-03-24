«Mom&Dad»: Трусова после подтверждения беременности показала трогательное видео со снимком УЗИ
Фигуристы Трусова и Игнатов подтвердили, что ждут ребёнка, показав снимок УЗИ
Макар Игнатов и Александра Трусова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova
Российская фигуристка Александра Трусова, которая несколько дней назад подтвердила слухи о своей беременности, поделилась трогательным видео в запрещённой соцсети. На кадрах «Русская ракета» обнимает мужа — фигуриста Игната Макарова. На супругах тематические бейсболки с надписями «мама» и «папа». 20-летняя Трусова показала снимок с УЗИ, на которых видно будущего малыша.
Трусова и Игнатов показали снимок УЗИ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova
Свой пост девушка подписала коротко и ёмко — «Mom&Dad» (Мама и папа), намекая, что скоро в их с мужем жизни начнётся новый этап.
Напомним, первые слухи о беременности фигуристки Трусовой появились в январе, но когда спортсменка опубликовала фото в купальнике, плоский живот как бы опровергал её интересное положение. А вскоре журналисты узнали, что спортсменка посещает врача, готовится к родам и находится на третьем месяце беременности. Накануне «Русская ракета» подтвердила, что они с мужем скоро станут родителями.