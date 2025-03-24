«Mom&Dad»: Трусова после подтверждения беременности показала трогательное видео со снимком УЗИ

Российская фигуристка Александра Трусова, которая несколько дней назад подтвердила слухи о своей беременности, поделилась трогательным видео в запрещённой соцсети. На кадрах «Русская ракета» обнимает мужа — фигуриста Игната Макарова. На супругах тематические бейсболки с надписями «мама» и «папа». 20-летняя Трусова показала снимок с УЗИ, на которых видно будущего малыша.