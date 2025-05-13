Только четырём российским фигуристам разрешили отобраться на Олимпиаду – 2026

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырёх российских фигуристов на участие в отборе к Олимпиаде – 2026. Это чемпионы России Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Петр Гуменник и Алина Горбачёва.

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. Если россияне их пройдут, они могут участвовать в ОИ, но только в нейтральном статусе.

При этом ISU отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.