Только четырём российским фигуристам разрешили отобраться на Олимпиаду – 2026
Международный союз конькобежцев одобрил заявки 4 фигуристов из РФ на отбор к ОИ
Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Кирилл Кухмарь
Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырёх российских фигуристов на участие в отборе к Олимпиаде – 2026. Это чемпионы России Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Петр Гуменник и Алина Горбачёва.
Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. Если россияне их пройдут, они могут участвовать в ОИ, но только в нейтральном статусе.
При этом ISU отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.
Напомним, в конце декабря 2024 года ISU было принято решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в квалификации к ОИ в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада будет проводиться с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.