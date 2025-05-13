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13 мая, 15:17

Только четырём российским фигуристам разрешили отобраться на Олимпиаду – 2026

Международный союз конькобежцев одобрил заявки 4 фигуристов из РФ на отбор к ОИ

Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Кирилл Кухмарь

Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Кирилл Кухмарь

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырёх российских фигуристов на участие в отборе к Олимпиаде – 2026. Это чемпионы России Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Петр Гуменник и Алина Горбачёва.

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. Если россияне их пройдут, они могут участвовать в ОИ, но только в нейтральном статусе.

При этом ISU отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.

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Напомним, в конце декабря 2024 года ISU было принято решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в квалификации к ОИ в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада будет проводиться с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

Александра Вишнякова
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