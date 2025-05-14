«Твари ненавидят Россию»: Тарасова жёстко отреагировала на решение ISU

«В одиночном катании только допустили. Должно было поехать больше. И что, мы теперь за это должны говорить ISU спасибо? Твари ненавидят нашу страну. Они не допустили нас в парном катании. 33 года подряд мы были там первыми и определяли все направления развития парного катания в мире», — высказалась тренер в беседе с Sport24.