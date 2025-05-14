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Регион
14 мая, 07:14

«Твари ненавидят Россию»: Тарасова жёстко отреагировала на решение ISU

Тарасова высказалась о решении ISU по поводу российских фигуристов на ОИ-2026

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Решение ISU об отстранении российских пар и танцевальных дуэтов от олимпийского отбора стало болезненным ударом. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«В одиночном катании только допустили. Должно было поехать больше. И что, мы теперь за это должны говорить ISU спасибо? Твари ненавидят нашу страну. Они не допустили нас в парном катании. 33 года подряд мы были там первыми и определяли все направления развития парного катания в мире», — высказалась тренер в беседе с Sport24.

Тарасова заявила, что окончательное решение организации её сильно затронуло. Подобный случай она назвала недопустимым и неприемлемым.

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Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) вынес вердикт по поводу заявок российских фигуристов на участие в олимпийской квалификации. Согласно заявлению, только четырём российским фигуристам разрешили отобраться на ОИ– 2026. Среди них оказались — Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Петр Гуменник и Алина Горбачёва.

Мария Любицкая
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