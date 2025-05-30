«Мне надо знать, что где лежит»: Зепюр Брутян рассказала, почему сама драит полы и разбирает мусор
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что убирается дома сама
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zepyur_brutyan
Супруга звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного — актриса Зепюр Брутян — рассказала в соцсетях, почему делает домашнюю работу по дому сама. По словам артистки, ей важно, чтобы всё находилось строго по своим местам, и она не может доверить это никому другому.
При этом актриса призналась, что ощущает от уборки не только усталость, но и внутреннее успокоение.
«Делаю генеральную уборку уже второй день. Самое интересное, что я ничего не могу с собой поделать, мне обязательно нужно всё делать самой. То есть мне надо знать, что где лежит, все должно быть по полочкам», — отметила Брутян.
Недавно Зепюр Брутян показала в соцсетях тёплое видео с двухлетним сыном Микаэлем — кадры семейной жизни тронули поклонников. Несмотря на бытовые трудности, актриса и её муж Павел Прилучный стараются поддерживать гармонию в отношениях. Сам артист признавался, что между ними бывают ссоры, но всё быстро улаживается.