«Мне надо знать, что где лежит»: Зепюр Брутян рассказала, почему сама драит полы и разбирает мусор

Супруга звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного — актриса Зепюр Брутян — рассказала в соцсетях, почему делает домашнюю работу по дому сама. По словам артистки, ей важно, чтобы всё находилось строго по своим местам, и она не может доверить это никому другому.

При этом актриса призналась, что ощущает от уборки не только усталость, но и внутреннее успокоение.

«Делаю генеральную уборку уже второй день. Самое интересное, что я ничего не могу с собой поделать, мне обязательно нужно всё делать самой. То есть мне надо знать, что где лежит, все должно быть по полочкам», — отметила Брутян.