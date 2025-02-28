Иногда надо выпускать пар: Прилучный и Брутян рассказали о конфликтах в отношениях
Прилучный — об отношениях с Брутян: Иногда ругаемся, буквально минут пять
Российски актёр Павел Прилучный признал, что они с супругой Зепюр Брутян иногда ругаются, но их ссоры никогда не бывают длительными. Об этом он рассказал в интервью «Каравану историй».
«На самом деле иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать», — признался актёр в беседе с журналом.
Брутян добавила, что после подобных конфликтов они часто вместе смеются над причиной ссоры. А Прилучный сразу после разговора на повышенных тонах может задать супруге вопрос на другую тему, например о том, что ему завтра надеть.
Ранее Павел Прилучный рассказал о том, как узнал, что его 12-летний сын от брака с Агатой Муцениеце Тимофей покрасил волосы в синий цвет. Такую смену имиджа ребёнка одобрила мать, что вызвало возмущение актёра, который сразу же предложил сыну сходить подстричься, и высказал бывшей жене упрёк.
ТАСС / Сергей Карпухин