Иногда надо выпускать пар: Прилучный и Брутян рассказали о конфликтах в отношениях

Российски актёр Павел Прилучный признал, что они с супругой Зепюр Брутян иногда ругаются, но их ссоры никогда не бывают длительными. Об этом он рассказал в интервью «Каравану историй».

«На самом деле иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать», — признался актёр в беседе с журналом.

Брутян добавила, что после подобных конфликтов они часто вместе смеются над причиной ссоры. А Прилучный сразу после разговора на повышенных тонах может задать супруге вопрос на другую тему, например о том, что ему завтра надеть.