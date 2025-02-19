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19 февраля, 09:20

«Репутация скандальная»: Продюсер раскрыл гонорар Прилучного за один съёмочный день

Продюсер Дворцов: Прилучный получает 3,5 млн за один съёмочный день

Актёр Павел Прилучный активно участвует в большинстве российских кинопроектов. Его популярность растёт, и он не переживает о том, что может надоесть зрителям. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что звезда «Закрытой школы» остаётся востребованным и получает высокие гонорары. Однако у него есть некоторые репутационные проблемы.

«Репутация у него в звёздных кругах достаточно хорошая, но скандальная. Он где-то агрессивный, очень эмоциональный, в принципе, как и все творческие люди. Уговаривать его на какие-то проекты тоже непросто. На уступки идёт редко, конечно, гнёт свою линию», — рассказал продюсер порталу «Страсти».

Что касается финансового положения Прилучного, то у него всё в порядке. Основной источник его дохода — съёмки в кино, при этом он не занимается ведением корпоративов и редко участвует в рекламных интеграциях. Дворцов отметил, что стоимость одного съёмочного дня артиста сопоставима с гонораром Александра Петрова и составляет около 3-3,5 миллионов рублей. Что касается корпоративов, то, по словам продюсера, он не слышал о том, чтобы звезду «Мажора» приглашали в качестве ведущего.

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Ранее Дворцов раскрыл гонорара певицы Вики Цыгановой. По его словам, артистка, прославившаяся благодаря песне «Приходите в мой дом», уделяет большое внимание выбору аудитории для своих концертов. Также Дворцов отметил, что интерес к хитам певицы по-прежнему остаётся на удивительно высоком уровне.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Александра Мышляева
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