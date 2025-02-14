Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 23:23

Поёт только для своих: Продюсер назвал особенности концертов Вики Цыгановой

Продюсер Дворцов: Вика Цыганова даёт концерты только для близких людей

Российская певица Вика Цыганова, известная по песне «Приходите в мой дом», очень тщательно отбирает аудиторию для своих концертов. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Вика даёт концерты, но редко и только для близких людей или хороших заказчиков», — отметил шоумен.

По словам Дворцова, спрос на хиты певицы остаётся высоким. Её гонорар варьируется от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за выступление.

Ирина Аллегрова хочет судиться с ночным клубом из-за травести Зои Душечки, «угнавшей» её хит
Ирина Аллегрова хочет судиться с ночным клубом из-за травести Зои Душечки, «угнавшей» её хит

Ранее Цыганова высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России. Она поздравила коллегу в ироничном тоне, прикрепив к своему сообщению фотографию Лель в БДСМ-ошейнике.

Обложка ©

VK / Вика Цыганова

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Вика Цыганова
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar