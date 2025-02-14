Поёт только для своих: Продюсер назвал особенности концертов Вики Цыгановой

Российская певица Вика Цыганова, известная по песне «Приходите в мой дом», очень тщательно отбирает аудиторию для своих концертов. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Вика даёт концерты, но редко и только для близких людей или хороших заказчиков», — отметил шоумен.