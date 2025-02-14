Поёт только для своих: Продюсер назвал особенности концертов Вики Цыгановой
Продюсер Дворцов: Вика Цыганова даёт концерты только для близких людей
Российская певица Вика Цыганова, известная по песне «Приходите в мой дом», очень тщательно отбирает аудиторию для своих концертов. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.
«Вика даёт концерты, но редко и только для близких людей или хороших заказчиков», — отметил шоумен.
По словам Дворцова, спрос на хиты певицы остаётся высоким. Её гонорар варьируется от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за выступление.
Ранее Цыганова высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России. Она поздравила коллегу в ироничном тоне, прикрепив к своему сообщению фотографию Лель в БДСМ-ошейнике.
VK / Вика Цыганова