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11 февраля, 14:12

Ирина Аллегрова хочет судиться с ночным клубом из-за травести Зои Душечки, «угнавшей» её хит

Mash: Аллегрова подаст в суд на ночной клуб в Челябинске из-за травести-актёра

Сильная женщина Ирина Аллегрова — один из любимых образов в травести-шоу. Фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сильная женщина Ирина Аллегрова — один из любимых образов в травести-шоу. Фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Народная артистка Российской Федерации Ирина Аллегрова намерена подать в суд на челябинский ночной клуб из-за травести-исполнителя, который регулярно исполняет её песню «Угонщица».

По данным Mash, по вечерам в заведении S&B выступает артистка под псевдонимом Зоя Душечка, но на самом деле образ певицы эксплуатирует фитнес-тренер Александр Горшков. Аллегрова перформанс от него не оценила и решила, что её права будут защищены юристами Российского авторского общества, с которым у неё заключён договор.

Зоя Душечка во время одного из выступлений. Фото © vk.com/ Зоя Душечка

Зоя Душечка во время одного из выступлений. Фото © vk.com/ Зоя Душечка

В настоящее время юристы готовят иск как против травести-актёра, так и против руководства клуба. В случае проигрыша дела владельцам клуба придётся компенсировать каждое использование песен Аллегровой. Ночной клуб уже привлекал внимание полиции, однако правоохранительные органы не обнаружили ни признаков ЛГБТ*-пропаганды, ни фактов незаконной продажи алкоголя.

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Ранее в Москве задержали 48-летнего директора туристического клуба «Мен тревел» по обвинению в организации ЛГБТ*-путешествий по России и за границу. Тем временем украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, выезжать за пределы страны ради зарабатывания на частных мероприятиях, в том числе на корпоративах. Всё дело в том, что артист подпадает под призывной возраст.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено

Марина Фещенко
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