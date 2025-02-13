Цыганова высмеяла Лель после присвоения ей звания заслуженной артистки за «джагу-джагу»

Российская певица Вика Цыганова выразила своё недовольство по поводу присвоения Кате Лель звания заслуженной артистки России. В ироничном тоне она поздравила коллегу, прикрепив к своему сообщению её фотографию в БДСМ-ошейнике.

«Столько сил и трудов она положила на алтарь своего творчества. В сердцах россиян навсегда остались её замечательные песни, посвящённые родине, её талантливому народу... Каждый день слушаю песни Кати Лель. Её тексты так актуальны и полны смысла», — написала артистка на своей странице в социальных сетях, добавив строчки из песни «Мой мармеладный».

Также Цыганова отметила, что не понимает, «на какой джаге сидят» те, кто отвечает за присвоение званий.

Сама Цыганова не имеет звания заслуженной артистки России. Однако она заслуженная артистка республика Тыва и заслуженный деятель культуры Московской области.