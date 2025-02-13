Цыганова высмеяла Лель после присвоения ей звания заслуженной артистки за «джагу-джагу»
Вика Цыганова высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России
Катя Лель и Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Вадим Тараканов
Российская певица Вика Цыганова выразила своё недовольство по поводу присвоения Кате Лель звания заслуженной артистки России. В ироничном тоне она поздравила коллегу, прикрепив к своему сообщению её фотографию в БДСМ-ошейнике.
«Столько сил и трудов она положила на алтарь своего творчества. В сердцах россиян навсегда остались её замечательные песни, посвящённые родине, её талантливому народу... Каждый день слушаю песни Кати Лель. Её тексты так актуальны и полны смысла», — написала артистка на своей странице в социальных сетях, добавив строчки из песни «Мой мармеладный».
Также Цыганова отметила, что не понимает, «на какой джаге сидят» те, кто отвечает за присвоение званий.
Сама Цыганова не имеет звания заслуженной артистки России. Однако она заслуженная артистка республика Тыва и заслуженный деятель культуры Московской области.
Напомним, Кате Лель присвоили звание заслуженной артистки РФ. Она известна хитами «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и другими. Кроме того, она является лауреаткой премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка». Также этого звания была удостоена певица Елена Ваенга.