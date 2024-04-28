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28 апреля, 00:34

Цыганова заявила, что русский человек определяется не по крови

Певица Вика Цыганова: Русский определяется не по крови, а по духу

Певица Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Певица Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Русский человек определяется не по крови, а по духу. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила певица Вика Цыганова.

По её словам, Украина — это окраина России, где всегда были "разброд и шатание". Цыганова обратила внимание, что украинцы не были в состоянии никогда принять однозначное решение, с кем контактировать: с русским царём, шведским или польским. В этой связи певица подчеркнула, что украинский народ очень "разношёрстный".

"Конечно, мы славяне по крови, но ведь русский человек определяется не по крови, он определяется по духу прежде всего. И не каждый русский себя имеет право называть русским", — заявила певица.

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Цыганова ранее высказывалась о тех "русских", которые покинули страну. В том числе досталось певице Алле Пугачёвой. Цыганова заявила, что Примадонна никогда не была искренней и только кривлялась.

Анатолий Симоненко
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