МВД России объявило в розыск иноагента Чичваркина*
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin
Согласно данным из базы Министерства внутренних дел России, иноагент Евгений Чичваркин* объявлен в розыск в рамках уголовного дела. Информация об этом появилась в базе данных разыскиваемых лиц МВД.
В сообщении указано, что Чичваркин* разыскивается на основании статьи Уголовного кодекса, однако детали статьи не приводятся.
Кстати, накануне в Лондоне группа мужчин пыталась похитить иноагента Чичваркина*. Группа мужчин, в числе которых были Нии Менса и Джейким Роуз (оба 23 лет), а также Угниос Асмена (20 лет), была задержана. Примечательно, что все они ранее получили обвинительные приговоры за поджог склада в восточной части города, где хранилась гуманитарная помощь и оборудование Starlink, предназначенные для отправки на Украину. Один из участников преступления даже транслировал свои действия в прямом эфире.
* Признан Минюстом России иностранным агентом.