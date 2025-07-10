Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 16:09

МВД России объявило в розыск иноагента Чичваркина*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin

Согласно данным из базы Министерства внутренних дел России, иноагент Евгений Чичваркин* объявлен в розыск в рамках уголовного дела. Информация об этом появилась в базе данных разыскиваемых лиц МВД.

В сообщении указано, что Чичваркин* разыскивается на основании статьи Уголовного кодекса, однако детали статьи не приводятся.

В прокуратуре Москвы потребовали возбудить уголовное дело против Чичваркина*
В прокуратуре Москвы потребовали возбудить уголовное дело против Чичваркина*

Кстати, накануне в Лондоне группа мужчин пыталась похитить иноагента Чичваркина*. Группа мужчин, в числе которых были Нии Менса и Джейким Роуз (оба 23 лет), а также Угниос Асмена (20 лет), была задержана. Примечательно, что все они ранее получили обвинительные приговоры за поджог склада в восточной части города, где хранилась гуманитарная помощь и оборудование Starlink, предназначенные для отправки на Украину. Один из участников преступления даже транслировал свои действия в прямом эфире.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

Николь Вербер
  • Новости
  • Евгений Чичваркин
  • МВД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar