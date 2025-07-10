Кстати, накануне в Лондоне группа мужчин пыталась похитить иноагента Чичваркина*. Группа мужчин, в числе которых были Нии Менса и Джейким Роуз (оба 23 лет), а также Угниос Асмена (20 лет), была задержана. Примечательно, что все они ранее получили обвинительные приговоры за поджог склада в восточной части города, где хранилась гуманитарная помощь и оборудование Starlink, предназначенные для отправки на Украину. Один из участников преступления даже транслировал свои действия в прямом эфире.