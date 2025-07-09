Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 17:30

В Лондоне группа мужчин пыталась похитить иноагента Чичваркина*

Guardian: Группа мужчин пыталась похитить в Лондоне иноагента Чичваркина*

Евгений Чичваркин.Обложка © ТАСС/Gustavo Valiente

Евгений Чичваркин.Обложка © ТАСС/Gustavo Valiente

В Лондоне группа мужчин была поймана за попытку похитить иноагента Евгения Чичваркина*. Среди задержанных оказались 23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена. Об этом сообщает газета The Guardian.

Все они уже были осуждены за поджог склада на востоке города, который использовался для доставки гуманитарной помощи и оборудования Starlink на Украину. Один из преступников даже вёл прямую трансляцию своего преступления.

Также выяснилось, что они планировали поджечь ресторан и винный магазин в районе Мейфэр и похитить их владельца Чичваркина. Правоохранительные органы смогли их идентифицировать благодаря камерам наблюдения, установленным как у склада, так и на улицах города. Кроме того, Роуз оставил нож на месте преступления, что помогло следствию.

В Азербайджане ахунд похитил 16-летнюю ученицу во время занятий по изучению Корана
В Азербайджане ахунд похитил 16-летнюю ученицу во время занятий по изучению Корана

Ранее владелец узбекского цифрового банка Anorbank Кахрамонжон Олимов был похищен в Париже 23 июня и освобождён после выплаты выкупа. Пресс-служба банка подтвердила инцидент, уточнив, что он не связан с деятельностью банка, который функционирует в обычном режиме.Олимова похитили в престижном районе Парижа и удерживали на вилле близ Ниццы, применяя угрозы и насилие. После освобождения у Олимова обнаружены множественные ушибы и травмы.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar