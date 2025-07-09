В Лондоне группа мужчин была поймана за попытку похитить иноагента Евгения Чичваркина*. Среди задержанных оказались 23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена. Об этом сообщает газета The Guardian.

Все они уже были осуждены за поджог склада на востоке города, который использовался для доставки гуманитарной помощи и оборудования Starlink на Украину. Один из преступников даже вёл прямую трансляцию своего преступления.

Также выяснилось, что они планировали поджечь ресторан и винный магазин в районе Мейфэр и похитить их владельца Чичваркина. Правоохранительные органы смогли их идентифицировать благодаря камерам наблюдения, установленным как у склада, так и на улицах города. Кроме того, Роуз оставил нож на месте преступления, что помогло следствию.

Ранее владелец узбекского цифрового банка Anorbank Кахрамонжон Олимов был похищен в Париже 23 июня и освобождён после выплаты выкупа. Пресс-служба банка подтвердила инцидент, уточнив, что он не связан с деятельностью банка, который функционирует в обычном режиме.Олимова похитили в престижном районе Парижа и удерживали на вилле близ Ниццы, применяя угрозы и насилие. После освобождения у Олимова обнаружены множественные ушибы и травмы.