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4 июля, 01:24

В Париже владельца узбекского Anorbank похитили и освободили после уплаты выкупа

Париж. Обложка © unsplash.com / Florian Wehde

Париж. Обложка © unsplash.com / Florian Wehde

Владелец узбекского цифрового банка Anorbank Кахрамонжон Олимов был похищен в Париже 23 июня и освобождён после выплаты выкупа. Информацию о похищении подтвердила пресс-служба финорганизации, подчеркнув, что инцидент не связан с операционной деятельностью банка, который продолжает работать в штатном режиме.

По данным французского издания Le Monde, Олимова похитили в фешенебельном районе Парижа и удерживали на вилле под Ниццей, угрожая и избивая. Издание также сообщило со слов врача парижской больницы Hôtel-Dieu, что у Олимова после освобождения были зафиксированы множественные синяки и повреждения.

Anorbank обратился к СМИ с просьбой соблюдать этические стандарты и воздерживаться от распространения непроверенной информации, чтобы не повлиять на ход расследования и не нарушать личное пространство пострадавшего.

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Юния Ларсон
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