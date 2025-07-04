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3 июля, 21:02

Во Франции обсуждают таинственную смерть хирурга, якобы знавшего тайну жены Макрона

EJ: В Париже нашли мёртвым хирурга, обещавшего раскрыть прошлое Брижит Макрон

Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / POOL / AP / BERTRAND GUAY

Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / POOL / AP / BERTRAND GUAY

Во Франции обнаружен мёртвым пластический хирург Франсуа Фэвр, связанный с расследованием о прошлом супруги президента страны Брижит Макрон. Об этом сообщает издание Enquete du jour со ссылкой на источники.

«У меня есть много информации — заметок, копий медицинских документов. При нашей встрече я мог бы рассказать вам больше о своей работе с доктором Патриком Буйи»,цитирует издание слова, сказанные незадолго до смерти 58-летним врачом в видеообращении для журнала Closer.

Хирурга нашли под окнами его дома в Париже при обстоятельствах, которые полиция предварительно квалифицировала как самоубийство. Однако его сестра Анн Дюпон настаивает, что у брата не было суицидальных наклонностей, и связывает гибель с обещанным разоблачением о медицинских процедурах жены президента. Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что получала предупреждение от президента США Дональда Трампа о необходимости прекратить расследования на эту тему.

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Вот только во всей этой истории есть несколько нюансов, на который обратили внимание французские коллеги. Во-первых, в материалах отсутствует прямая речь сестры погибшего Анн Дюпон — лишь её изображение. Во-вторых, сам Франсуа Фэвр на видео говорил с сильным акцентом и выглядел подозрительно. В-третьих, журнал Closer, которому он якобы собирался дать интервью, ранее называл тему о прошлом Брижит Макрон «омерзительными слухами».

Кроме того, журналисты установили, что автор статьи Одри Парментье не писала этот материал — её имя использовали без согласия. Сайт Enquete du jour, позиционирующий себя как «независимое СМИ», не указывает своих контактных данных.

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Напомним, что вокруг прошлого Брижит Макрон возникло множество одиозных слухов. Вот например — несколько месяцев назад журналист Клейтон Моррис в разговоре с коллегой Такером Карлсоном заявил, что первая леди Франции на самом деле мужчина-педофил, который якобы сызмальства растил будущего французского президента себе в кавалеры.

Юрий Лысенко
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