Журналистка заподозрила, что отцом Макрона может оказаться его жена. Что? Да!

Американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала новую часть видео «Становясь Брижит», где доказывает, что первая леди Франции и Эмманюэль Макрон на самом деле — кровные родственники. Она утверждает, что французский лидер является сыном Брижит.

В качестве доказательств собственной версии Кэндис Оуэнс приводит большую разницу в возрасте супругов — 24 года. В видеоролике она утверждает, что общеизвестная версия о знакомстве 15-летнего Эмманюэля Макрона с 39-летней Брижит в школе, была придумана намерено, чтобы скрыть неудобную правду о смене пола жена Макрона. Также блогерша назвала ложью брак первой леди Франции с банкиром Андре-Луи Озьером в 1974-м, от которого затем та родила троих детей.

Журналистка сравнила единственную фотографию якобы со свадьбы Брижит и Озьера с другой её фотографией в молодости, и оказалось, что на торжестве та сама на себя не похожа. По мнению Кэндис, бракосочетание было придумано французскими властями, а на снимке присутствует совершенно иной человек, отдалённо похожий на первую леди Франции. На самом же деле в тот год Брижит занималась транспереходом*.

Также журналистка упомянула, что в таком случае дети Брижит Макрон появились на свет до того, как она сменила пол. Тогда технически она приходится им отцом, а не матерью. На логично возникший у слушателей вопрос, под каким именем первая леди Франции жила до того, как поменяла пол и стала женщиной, журналистка заявила, что она также родилась в семье Троньё (девичья фамилия Брижит. — Прим. Life.ru), однако мальчиком. Она напомнила, что у супруги Макрона, по официальным данным, три сестры и один брат. Однако всё не так просто.

В довершении ролика блогерша выводит теорию, что настоящая Брижит Троньё (девичья фамилия. — Прим. Life.ru) давно умерла, однако данный факт семья скрыла. Этим воспользовался её брат Жан-Мишель, забрав себе личность родственницы. Именно поэтому, по её словам, в открытом доступе нет его фотографий, а о личности мало что известно. Затем Оуэнс поочерёдно сравнила фотографии Брижит, её племянника Жан-Жака Троньё и Эмманюэля, указывая на их поразительное сходство. По версии Кэндис, это доказывает, что президент Франции может быть её сыном.

Сравнение фотографий племянника первой леди Франции Жан-Жака и её супруга Эмманюэля Макрона. Фото © X / RealCandaceO