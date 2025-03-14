В прокуратуре Москвы потребовали возбудить уголовное дело против Чичваркина*
Евгений Чичваркин*. Обложка © ТАСС / ZUMA / Gustavo Valiente
Российского предпринимателя Евгения Чичваркина* обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. В течение года он дважды привлекался к административной ответственности — на его странице в видеохостинге отсутствовала плашка иноагента. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чичваркина* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — указали в пресс-службе.
Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы. Напомним, что в феврале на Чичваркина* уже завели протокол об участии в нежелательной организации. Предположительно, это произошло из-за деятельности «Антивоенного комитета России»**. До этого, в ноябре 2024 года Евгению Чичваркину* грозил штраф до 50 тысяч рублей.
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
** Деятельность организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации.