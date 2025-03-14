В прокуратуре Москвы потребовали возбудить уголовное дело против Чичваркина*

Российского предпринимателя Евгения Чичваркина* обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. В течение года он дважды привлекался к административной ответственности — на его странице в видеохостинге отсутствовала плашка иноагента. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.