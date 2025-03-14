Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 13:16

В прокуратуре Москвы потребовали возбудить уголовное дело против Чичваркина*

Евгений Чичваркин*. Обложка © ТАСС / ZUMA / Gustavo Valiente

Евгений Чичваркин*. Обложка © ТАСС / ZUMA / Gustavo Valiente

Российского предпринимателя Евгения Чичваркина* обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. В течение года он дважды привлекался к административной ответственности — на его странице в видеохостинге отсутствовала плашка иноагента. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чичваркина* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — указали в пресс-службе.

Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы. Напомним, что в феврале на Чичваркина* уже завели протокол об участии в нежелательной организации. Предположительно, это произошло из-за деятельности «Антивоенного комитета России»**. До этого, в ноябре 2024 года Евгению Чичваркину* грозил штраф до 50 тысяч рублей.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

** Деятельность организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Слепаков* хотел добиться снижения иноагентского штрафа за посты, но не смог
Слепаков* хотел добиться снижения иноагентского штрафа за посты, но не смог
Полина Никифорова
  • Новости
  • Прокуратура
  • Евгений Чичваркин
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar