Слепаков* хотел добиться снижения иноагентского штрафа за посты, но не смог

Мосгорсуд отклонил заявление комика и музыканта Семёна Слепакова* об отмене штрафа в 30 тысяч рублей или его снижении за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом говорится в судебных документах.

Сторона защиты посчитала вину Слепакова в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ недоказанной, а назначенное наказание необоснованным и чрезмерно суровым. Суд постановил в удовлетворении жалобы отказать.

«В жалобе, поданной в Московский городской суд, адвокат [Слепакова] просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе — о снижении размера штрафа», — передаёт детали ТАСС.

Слепаков* был признан иноагентом в апреле 2023 года. По данным Минюста, он получал финансирование от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также высказывался критически о гражданах России. В настоящее время артист проживает в Израиле.

Ранее он подавал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция подтвердила это решение, а в июле кассационный суд также отклонил его жалобу.