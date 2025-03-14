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14 марта, 07:00

Слепаков* хотел добиться снижения иноагентского штрафа за посты, но не смог

Слепаков* обратился в суд для снижения штрафа за нарушение правил иноагента

Семён Слепаков. Обложка © ТАСС / URA.RU

Семён Слепаков. Обложка © ТАСС / URA.RU

Мосгорсуд отклонил заявление комика и музыканта Семёна Слепакова* об отмене штрафа в 30 тысяч рублей или его снижении за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом говорится в судебных документах.

Сторона защиты посчитала вину Слепакова в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ недоказанной, а назначенное наказание необоснованным и чрезмерно суровым. Суд постановил в удовлетворении жалобы отказать.

«В жалобе, поданной в Московский городской суд, адвокат [Слепакова] просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силео снижении размера штрафа», — передаёт детали ТАСС.

Иноагент Слепаков* готов закрыть глаза на политику, если клиент хорошенько раскошелится
Иноагент Слепаков* готов закрыть глаза на политику, если клиент хорошенько раскошелится

Слепаков* был признан иноагентом в апреле 2023 года. По данным Минюста, он получал финансирование от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также высказывался критически о гражданах России. В настоящее время артист проживает в Израиле.

Ранее он подавал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция подтвердила это решение, а в июле кассационный суд также отклонил его жалобу.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Мария Любицкая
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