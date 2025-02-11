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11 февраля, 14:40

На живущего в Лондоне Чичваркина* завели протокол об участии в нежелательной организации

На бизнесмена Чичваркина* завели протокол об участии в нежелательной организации

Евгений Чичваркин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin

Евгений Чичваркин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin

Российского предпринимателя Евгения Чичваркина* обвинили в участии в деятельности организации, которая признана в России нежелательной. Об этом сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

«В суд поступил протокол, составленный в отношении Чичваркина Е. А.* по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ)», — указано в сообщении.

Бизнесмену может грозить штраф до 15 тысяч рублей по указанной статье. По сведениям РБК, протокол может быть связан с деятельностью «Антивоенного комитета России»**, который признан нежелательной в нашей стране организацией по требованию прокуратуры.

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Напомним, что в ноябре 2024 года Евгению Чичваркину* грозил штраф до 50 тысяч рублей. Бизнесмен в очередной раз отказался предоставить в Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента. В декабре суд Москвы снова оштрафовал предпринимателя за аналогичное нарушение. Чичваркин*, напомним, живёт в Лондоне уже более 10 лет.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

** Деятельность организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Дарья Нарыкова
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