Организацию резидентов с немецкой "пропиской" признали нежелательной в России

Деятельность неправительственной организации (НПО) из Германии "Депутаты Мирной России"* (другое название — "Антивоенный комитет России"* — Прим. Life.ru) признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Инициаторы её создания — бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала специальной военной операции, являющиеся резидентами с немецкой "пропиской", — указано в публикации.

В Генпрокуратуре отметили, что участники организации пытаются на получаемые от Запада деньги открывать представительства в странах Евросоюза и вербовать сторонников среди "проживающих там иноагентов и других беглецов, именующих себя борцами за свободу России". Кроме того, представители НПО принимают участие в разных политических конференциях антироссийского характера, которые проводятся в ФРГ. На таких мероприятиях они распространяют ложную информацию о работе органов государственной власти России и оказывают поддержку экстремистским группам.

Life.ru рассказывал, что на днях список нежелательных в РФ организаций пополнили ещё пять наименований. 14 августа в реестр Минюста России были включены Фонд имени Конрада Аденауэра*, "Культурус"*, "Россия за решёткой"*, "Фонд MRR"*, "За вашу и нашу свободу"*.