Минюст признал пять европейских организаций нежелательными в России

Фонд имени Конрада Аденауэра*, "Культурус"* и "Россию за решёткой"* признали организациями, чья деятельность нежелательна в России. Об этом следует из обновлённого списка Минюста.

Уточняется, что список пополнили Konrad-Adenauer-Stiftunge* ("Фонд имени Конрада Аденауэра"), MRR-Fund gemeinnützige UG* (haftungsbeschränkt) ("Фонд MRR") и Russland hinter gittern* ("Россия за решёткой") из Германии, а также чешские компании Kulturus, z. s* (Культурус) и Za vaši a naši svobodu, z. s.*("За вашу и нашу свободу").

Ранее Life.ru сообщал, что Генпрокуратура признала нежелательной в РФ НПО "Фонд Конрада Аденауэра"*. Кроме того, Минюст внёс три европейские неправительственные организации (НПО) в реестр нежелательных организаций в РФ. Речь идёт о французской "Ассамблеи народов Кавказа"*, швейцарской школе иностранных языков Education First* и польском фонде Fundacja OSTMOST*.