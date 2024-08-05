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Регион
5 августа, 15:11

Ещё четыре европейские НПО признаны в России нежелательными

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ НПО "Фонд Конрада Аденауэра"

Генрокуратура (ГП) России признала нежелательной в РФ деятельность НПО "Фонд Конрада Аденауэра"* (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.*). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ГП, эта организация из Германии распространяет материалы, дискредитирующие российские власти, их внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, а также судебную систему. Кроме того, информационная деятельность фонда нацелена на осложнение отношений между Москвой и странами Запада.

"Объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции", — добавили в ведомстве.

В понедельник, 5 августа, Минюст внёс три европейские неправительственные организации (НПО) в реестр нежелательных организаций в РФ. Речь идёт о французской "Ассамблеи народов Кавказа"*, швейцарской школе иностранных языков Education First* и польском фонде Fundacja OSTMOST*.

Ранее Минюст РФ включило в перечень нежелательных НПО три неправительственные организации Канады, Финляндии и США. В перечень вошли Great Commission Media Ministries* (США) Great Commission Media Ministries* (Канада) и International Russian Radio & Television* (Финляндия).

Деятельность The Moscow Times признана в России нежелательной
Деятельность The Moscow Times признана в России нежелательной

* Организации, чья деятельность признана нежелательной в России.

Обложка ©

ТАСС./ Михаил Почуев

Наталья Демьянова
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