Ещё четыре европейские НПО признаны в России нежелательными

Генрокуратура (ГП) России признала нежелательной в РФ деятельность НПО "Фонд Конрада Аденауэра"* (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.*). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ГП, эта организация из Германии распространяет материалы, дискредитирующие российские власти, их внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, а также судебную систему. Кроме того, информационная деятельность фонда нацелена на осложнение отношений между Москвой и странами Запада.

"Объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции", — добавили в ведомстве.

В понедельник, 5 августа, Минюст внёс три европейские неправительственные организации (НПО) в реестр нежелательных организаций в РФ. Речь идёт о французской "Ассамблеи народов Кавказа"*, швейцарской школе иностранных языков Education First* и польском фонде Fundacja OSTMOST*.

Ранее Минюст РФ включило в перечень нежелательных НПО три неправительственные организации Канады, Финляндии и США. В перечень вошли Great Commission Media Ministries* (США) Great Commission Media Ministries* (Канада) и International Russian Radio & Television* (Финляндия).