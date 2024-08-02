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2 августа, 09:14

Совфед разрешил признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации

Совет Федерации принял закон, который даёт возможность отнести к нежелательным в РФ организациям любые зарубежные компании, в том числе те, учредителями которых числятся иностранные госорганы. Решение принято на пленарном заседании Совфеда.

Поправки коснутся ряда законов, в том числе ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Когда нововведение вступит в силу, статус нежелательных на территории России могут получить как неправительственные, так и созданные зарубежными госорганами организации.

Под ограничения попадут те компании, которые угрожают конституционным основам РФ, безопасности, обороноспособности страны. Кроме того, будет ограничена работа иностранных организаций, мешающих проведению российских выборов и референдумов. При этом поправки не затрагивают работу международных межправительственных организаций, в которых состоит Россия, а также объединений, входящих в структуру органов госвласти другого государства.

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Напомним, данный законопроект уже был одобрен на заседаниях в Госдуме 23 июля. Тогда же Дума приняла во втором и третьем чтении поправки к УК России, устанавливающие наказание за участие в работе иностранных компаний, объявленных в нашей стране нежелательными.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
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