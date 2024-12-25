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25 декабря, 00:57

Суд Москвы снова оштрафовал Чичваркина* по закону об иноагентах

Евгений Чичваркин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin

Евгений Чичваркин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin

Московский суд вновь постановил взыскать штраф с Евгения Чичваркина* согласно закону об иностранных агентах. В Гагаринском суде Москвы бизнесмена признали нарушителем норм ведения деятельности таких лиц.

«Чичваркин* признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за отказ предоставить отчётность в надлежащий орган и получил административный штраф»,сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

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Представитель суда не сообщил сумму, которая подлежит уплате бизнесменом. Санкции по этой статье предполагают штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В середине ноября тот же суд назначил Чичваркину* штраф в 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Life.ru напоминает, что Минюст России признал бизнесмена иностранным агентом в июне 2022 года. Сейчас предприниматель проживает за границей.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

Лия Мурадьян
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