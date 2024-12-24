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24 декабря, 05:18

Сбежавшего в США Васю Обломова требуют признать иноагентом из-за «Письма Санта-Клаусу»

«Сорок сороков» призвал объявить Васю Обломова иноагентом из-за нового трека

Вася Обломов. Фото © VK / Вася Обломов

Вася Обломов. Фото © VK / Вася Обломов

В Минюст РФ обратились общественники движения «Сорок сороков» с требованием запретить атироссийскую песню Васи Обломова (Василия Гончарова) и признать его иноагентом. Как стало известно SHOT, причиной стал трек «Письмо Санта-Клаусу», в который содержится государственная антипропаганда.

Общественники возмущены, что песня до сих пор доступна на стриминговых сервисах. Сам же 40-летний артист уехал после объявления мобилизации в Египет, потом в Лос-Анджелес, а теперь гастролирует по США и Европе, критикует ВС РФ в соцсетях. Как нам стало известно, у Гончарова после отъезда из страны осталась двушка в пятиэтажке на Сущёвском валу в Москве, с которой он не спешит расставаться. Площадь квартиры — 56 квадратов, стоит такое жильё сейчас примерно 20 млн рублей. Вася Обломов исправно платит налоги и продавать жильё не торопится уже как два года. Квартира пустует, её не сдают.

Сейчас певец гастролирует. В начале декабря он выступил в Лондоне и похвастался, что играл на гитаре иноагента Бориса Гребенщикова*, за что его поблагодарил.

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А ранее общественник Виталий Бородин потребовал признать иноагентом Санта-Клауса. С такой инициативой он уже обратился в Генпрокуратуру. Он уверен, что иностранный новогодний волшебник может быть замешан в связях с недружественными государствами.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Андрей Бражников
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