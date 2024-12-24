Сбежавшего в США Васю Обломова требуют признать иноагентом из-за «Письма Санта-Клаусу»

Общественники возмущены, что песня до сих пор доступна на стриминговых сервисах. Сам же 40-летний артист уехал после объявления мобилизации в Египет, потом в Лос-Анджелес, а теперь гастролирует по США и Европе, критикует ВС РФ в соцсетях. Как нам стало известно, у Гончарова после отъезда из страны осталась двушка в пятиэтажке на Сущёвском валу в Москве, с которой он не спешит расставаться. Площадь квартиры — 56 квадратов, стоит такое жильё сейчас примерно 20 млн рублей. Вася Обломов исправно платит налоги и продавать жильё не торопится уже как два года. Квартира пустует, её не сдают.