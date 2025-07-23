Новости СВО. Освобождено Новоторецкое, ВСУ берут харьковчан в заложники, у Киева есть требования по переговорам в Стамбуле, 23 июля ВС РФ зашли в Красноармейск, у Курской области косят резервы Киева, Украина в очередной раз захотела перемирия — дайджест Life.ru. 22 июля, 21:07 3030 3030 Армия России продолжает уничтожать позиции ВСУ на Красноармейском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 23 июля

Армия России освободила Новоторецкое. Этот населённый пункт находится в 15 километрах от Красноармейска (Покровска) и в семи от Новоэкономического.

— Группировка «Центр» зачищает окрестности покровско-мирноградской агломерации от присутствия противника и пытается обойти её с севера, чтобы перерезать всё ещё действующие линии снабжения, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

В сам Красноармейск постепенно просачиваются российские войска. Украинские источники сообщают, что это диверсионно-разведывательные группы. Зайти в город они смогли, так как у одной из бригад ВСУ закончился личный состав и наши штурмовики смогли пройти по позициям противника без сопротивления.

— В целом на Покровско-Мирноградском направлении ситуация для ВСУ развивается очень плохо. По последним данным, параллельно продолжаются атаки в направлении Родинского и к северу от Коптева. Да и активность «российских ДРГ» противник отмечает уже в окрестностях Мирнограда, — пишет канал «Рыбарь».

По предварительным данным, ВС РФ на этом же направлении выбили ВСУ из Зверева.

Карта СВО на 23 июля 2025 года. Армия России освободила Новоторецкое. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Курская область, 23 июля

Сообщается, что ВСУ возобновили атаки на Курскую область в районе Тёткина. Украинские штурмовики попытались войти на российскую территорию в районе Бессаловки и Нового Пути, но сделать это им не удалось. Противник был разбит на подступах к границе, в том числе с помощью авиации.

Харьковская область, 23 июля

Купянск оказался в блокаде, но жизнь парализовали не наши военные, находящиеся вблизи города, а украинские. Теперь они никого не выпускают из населённого пункта. Вокруг города расставлены блокпосты. Можно говорить, что враг в очередной раз берёт на вооружение тактику «живого щита», прикрываясь мирными жителями.

Работа операторов БПЛА в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Трамп и Украина: 50 дней без прогресса — что будет дальше?

Экс-советник Белого дома Джон Болтон пишет в The Wall Street Journal, что президент США ищет способ выйти из украинского конфликта. А без американской помощи Киеву будет очень тяжело. Даже те 50 дней, которые Трамп отвёл России на достижение своих целей, идут не на пользу Украине.

— Владимир Путин не только не сдаётся под нажимом, но и не оставляет попыток манипулировать Трампом, предлагая содействие в заключении американо-иранского ядерного соглашения — а для Белого дома это приоритет, — считает Болтон.

Все угрозы Трампа, по мнению его бывшего советника, ничем не подкреплены, в итоге президенту приходится искать пути отхода.

— Он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что не смог даже приблизиться к своему предвыборному обещанию прекратить огонь за 24 часа, и не намерен подчёркивать свой провал, — отмечает Болтон.

Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Стамбульские переговоры 2025: Чего ждать от встречи Украины и России?

Авторы The New York Times уверены, что конфликт Трампа и Зеленского в Белом доме и стал толчком к переговорам.

— Он помог убедить украинскую сторону отказаться от требования жёстких гарантий безопасности со стороны США и перейти к рассмотрению сценария прекращения огня через диалог с РФ, — говорится в статье о роли президента США.

В итоге переговоры должны состояться в Стамбуле 23 июля 2025 года, в 19:00 мск. На Украине уже заявили, чего ждут от встречи.

— Мы настаиваем на перемирии, — заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

В Москве же говорят, что прорыва на переговорах в Турции ждать не стоит.

Авторы Даниил Черных