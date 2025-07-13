Родные в панике: ВСУ несут большие потери в Сумской области
ТАСС: 156-я ОМБр ВСУ в Юнаковке Сумской области страдает от массовых потерь
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В Юнаковке, которая находится в Сумской области, 156-я отдельная механизированная бригада украинских вооружённых сил сталкивается с серьёзными потерями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от российских силовых структур.
Родственники военнослужащих выражают свои страхи и волнения, оставляя комментарии о больших потерях в 156-й бригаде. Они стараются привлечь внимание общественности и журналистов, работающих на Украине.
«Родные и близкие украинских военнослужащих строчат панические комментарии о массовых потерях 156-й ОМБр в Юнаковке. Родственники пытаются привлечь внимание общественности и украинских военкоров», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей. Стоит отметить, что украинские военные регулярно используют такой маскировочный приём, чтобы остаться в живых.