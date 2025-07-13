В Юнаковке, которая находится в Сумской области, 156-я отдельная механизированная бригада украинских вооружённых сил сталкивается с серьёзными потерями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от российских силовых структур.

Родственники военнослужащих выражают свои страхи и волнения, оставляя комментарии о больших потерях в 156-й бригаде. Они стараются привлечь внимание общественности и журналистов, работающих на Украине.

«Родные и близкие украинских военнослужащих строчат панические комментарии о массовых потерях 156-й ОМБр в Юнаковке. Родственники пытаются привлечь внимание общественности и украинских военкоров», — отметил собеседник агентства.