Новости СВО. Освобождено Александро-Калиново, ВС РФ приближаются к Запорожью, странные отношения Зеленского и Ермака, 26 июля Армия России продвигается в ДНР, эксперты считают, что началось масштабное летнее наступление российских войск, западные журналисты сделали громкое заявление об отношениях в высших эшелонах власти киевского режима — дайджест Life.ru. 25 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве. Обложка © ТАСС / Александр Река

Запорожское направление, 26 июля: российские войска подошли к Степногорску – возможен прорыв на Орехов

Военный корреспондент Александр Коц утверждает, что российские войска подошли к Степногорску. После освобождения из этого населённого пункта можно будет с помощью артиллерии и FPV-дронов ликвидировать вэсэушников, находящихся в Запорожье. Кроме того, отсюда можно будет вести наступление на Орехов. Такой манёвр позволит выйти в тыл подразделений ВСУ.

— Прорыв к Степногорску стал возможен после освобождения группировкой «Днепр» села Каменское на прошлой неделе. Фронт на данном участке Запорожского направления был статичен с осени 2023-го, когда контрнаступ ВСУ окончательно выдохся, — пишет он.

Расчёты ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили два блиндажа с живой силой ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 26 июля: ВСУ атакуют гражданские объекты, на границе накапливаются резервы

По данным канала «Два майора», на Курском участке границы на Тёткинском и Глушковском направлениях противник пытается накопить резервы для возобновления накатов. В области украинский дрон ударил по грузовому автомобилю у села Мокрушино Беловского района, ранен 48-летний мужчина. ВСУ атаковали частный дом в деревне Сухая Рыльского района, погибла 85-летняя женщина.

Донецкая Народная Республика, 26 июля: освобождение Александро-Калиново

Российские войска штурмуют Красноармейск (Покровск). Предварительно, подразделения уже в центре города.

— Агония группировки ВСУ в Покровске и Мирнограде развивается стремительно. Части ВС РФ уже начали штурм как самого Покровска, так и расположенного севернее города Родинское. А ещё они довольно быстро движутся к Белицкому и Доброполью, — сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По предварительной информации, освобождено Александро-Калиново. Этот населённый пункт находится вблизи Яблоново, которое очистили от противника накануне.

Карта СВО 26 июля 2025 года. Константиновское направление. Бойцы 33-го полка освободили Александро-Калиново. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Летнее наступление ВС РФ: удары по Покровску, Степногорску и Купянску

Военные блогеры предполагают, что российские войска начали летнюю наступательную кампанию.

— Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине. Российские подразделения одновременно зашли сразу в четыре города по трём направлениям: Покровск и Мирноград (ДНР — главное наступление), Степногорск (Запорожье), Купянск (Харьковская область), — пишет «Канал визионера».

Ранее о наступлении предупреждал американский канал CNN. По информации журналистов, близких к Демократической партии, для освобождения территории Российская армия приготовила 160 тысяч человек. Как раз о том, что целью будет Покровск, Купянск и Константиновка, говорилось в материале.

Зеленский и Ермак в бункере: совместные тренировки, теннис и автоматы наготове

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак спят рядом. Об этом пишет Financial Times. Вместе они играют в настольный теннис и смотрят фильмы. Утром же проводят совместную тренировку.

— Отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы, говорят их помощники и союзники. Они спят рядом друг с другом в бункере здания, защищённом от российских авиаударов, которые усилились с весны этого года, — говорится в статье.

Несмотря на то что материал говорит о близких отношениях между Зеленским и Ермаком, есть в нём и доля героизма.

— В первые дни спецоперации Ермак и Зеленский держали под рукой автоматы на тот случай, если российские войска прорвутся на территорию президентского комплекса. Как вспоминал один из помощников, предполагалось, что автоматы либо позволят пробиться, либо обеспечат достойный конец, чтобы не попасть в плен, — пишут британские журналисты.

Интересно, что совсем недавно супруга Владимира Зеленского призналась, что во время выборов 2019 года она надеялась, что комик не победит. В июне же он бросил её под дождём, чтобы пожать руку президенту Австрии. Возможно, что кто-то вмешался в их отношения.

Авторы Даниил Черных