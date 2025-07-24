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24 июля, 14:42

«Спят друг с другом»: СМИ сделали громкое заявление об отношениях Зеленского и Ермака

FT: Зеленский и Ермак спят рядом друг с другом в бункере здания, где они работают

Владимир Зеленский и Андрей Ермак в центре. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE SENA GOULAO

Владимир Зеленский и Андрей Ермак в центре. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE SENA GOULAO

Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак проживают в одном бункере и спят рядом друг с другом. Об этом пишет газета The Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.

«Отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы, говорят их помощники и союзники. Они спят рядом друг с другом в бункере здания, защищённом от российских авиаударов, которые усилились с весны этого года», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, после насыщенного рабочего дня Зеленский и Ермак могут отвлечься за игрой в пинг-понг или просмотром классики кинематографа. Их утро, в свою очередь, начинается с физической активности: они вместе занимаются силовыми тренировками.

Также собеседник издания рассказал, что в первые дни СВО Ермак и Зеленский держали рядом автоматы — на случай, если российские войска прорвутся в здание.

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Ранее Ермак заявил, что президент США Дональд Трамп способен завершить конфликт на Украине до конца текущего года. По его словам, это станет реальностью при условии введения жёстких санкций против России и её торговых партнёров.

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Наталья Демьянова
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