С резкой критикой главы Офиса президента Украины Андрея Ермака выступило издание Financial Times в своей статье. В ней утверждается, что он контролирует ключевые решения страны, а в окружении Зеленского его называют «вице-президентом» и даже «теневым правителем».

«Он президент, премьер-министр, министр иностранных дел… все министры вместе взятые», — заявил западный посол.

Скандал вокруг НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) стал фоном для очередной волны критики в адрес Ермака. Глава Офиса президента не просто оказывает влияние на Владимира Зеленского, а фактически заменяет его в ключевых сферах: разрабатывает мирные инициативы, ведёт неофициальную дипломатию и лично решает кадровые вопросы. Министры, по словам журналистов, боятся публично говорить о Ермаке, а один из них в разговоре с автором заметил, что «судьбу каждого человека в Украине определяет именно он». Ещё один источник, близкий к президентской канцелярии, сравнил его стиль управления с постсоветским самодержавием.