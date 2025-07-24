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Регион
24 июля, 11:24

«Он президент, премьер и министр»: Газета FT назвала Ермака «теневым правителем» Украины

FT: Ермак управляет Украиной, министры боятся произносить его имя

Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

С резкой критикой главы Офиса президента Украины Андрея Ермака выступило издание Financial Times в своей статье. В ней утверждается, что он контролирует ключевые решения страны, а в окружении Зеленского его называют «вице-президентом» и даже «теневым правителем».

«Он президент, премьер-министр, министр иностранных дел… все министры вместе взятые», — заявил западный посол.

Скандал вокруг НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) стал фоном для очередной волны критики в адрес Ермака. Глава Офиса президента не просто оказывает влияние на Владимира Зеленского, а фактически заменяет его в ключевых сферах: разрабатывает мирные инициативы, ведёт неофициальную дипломатию и лично решает кадровые вопросы. Министры, по словам журналистов, боятся публично говорить о Ермаке, а один из них в разговоре с автором заметил, что «судьбу каждого человека в Украине определяет именно он». Ещё один источник, близкий к президентской канцелярии, сравнил его стиль управления с постсоветским самодержавием.

«Самая большая ошибка Зеленского»: Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины
«Самая большая ошибка Зеленского»: Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины

Ранее в Киеве вспыхнули протесты из-за подписания Владимиром Зеленским закона, который, по мнению оппозиции, уничтожает независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Этот шаг вызвал негативную реакцию не только внутри страны, но и за её пределами. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева объяснений, а представитель ЕС Гийом Мерсье подтвердил, что Брюссель обеспокоен давлением на ключевые антикоррупционные органы Украины.

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Милена Скрипальщикова
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