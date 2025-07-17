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17 июля, 09:17

В офисе Зеленского назвали необходимые для мира на Украине шаги Трампа

Ермак: Конфликт закончится, если Трамп введёт серьёзные санкции против России

Обложка © TACC / Zuma

Обложка © TACC / Zuma

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Times выразил мнение, что президент США Дональд Трамп способен завершить конфликт на Украине до конца текущего года. По его словам, это станет реальностью при условии введения жёстких санкций против России и её торговых партнёров.

«Только экономическое давление может заставить [президента РФ Владимира] Путина остановиться. Если Китай и Индия — главные покупатели российской нефти — окажутся под угрозой новых санкций, они начнут давить на Кремль», — заявил Ермак.

50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?
50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?

Ранее Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.

Наталья Демьянова
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