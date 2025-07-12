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12 июля, 12:08

«Надеялась, не победит»: Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своём муже

Жена Зеленского заявила, что надеялась на поражение мужа на выборах в 2019 году

Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Елена Зеленская призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах в 2019 году. Супруга главы киевского режима сделала откровенное заявление в документальном фильме «История Зеленского».

«Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — заявила Елена Зеленская.

Елена Зеленская и её будущий супруг учились в одной школе, но в параллельных классах. Их брак был заключён в 2003 году, и сейчас они родители двоих детей.

К слову, отношения между Зеленским и его супругой уже не первый раз становятся предметом обсуждений. Недавно экс-комик оставил жену под дождём во время встречи с президентом Австрии. Журналисты также обратили внимание, что украинский лидер не подал супруге руку при выходе из автомобиля, а сразу направился к встречающей делегации.

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Алиса Хуссаин
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