«Надеялась, не победит»: Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своём муже

Елена Зеленская призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах в 2019 году. Супруга главы киевского режима сделала откровенное заявление в документальном фильме «История Зеленского».

«Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — заявила Елена Зеленская.

Елена Зеленская и её будущий супруг учились в одной школе, но в параллельных классах. Их брак был заключён в 2003 году, и сейчас они родители двоих детей.