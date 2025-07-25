Новости СВО. Освобождены Яблоновка и Зверево, Армия России зашла в Купянск, британцы призвали Зеленского сложить полномочия, 25 июля Армия России продвинулась в Харьковской области и идёт к Константиновке, Валерий Залужный дал прогнозы по окончанию СВО, в Лондоне объяснили, почему Зеленскому необходимо оставить кабинет, — дайджест Life.ru. 24 июля, 21:07 Армия России продвигается на Константиновском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 25 июля

Армия России вошла в Купянск. Поступают сведения, что наши штурмовики заняли газораспределительную станцию на северо-западной окраине города.

ВСУ терпят поражение на поле боя и продолжают терроризировать мирное население. На территориях региона, подконтрольных ВС РФ, украинские боевики проводят дистанционное минирование. На одну из мин, сброшенную с коптера, наехали гражданские.

— В результате детонации украинской мины рядом с проезжающим автомобилем, в котором находились 3 человека, двое мужчин и женщина получили ранения разной степени тяжести. Благодаря оперативному реагированию и помощи бойцов Вооружённых сил Российской Федерации пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им оказали необходимую медицинскую помощь, — рассказал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Донецкая Народная Республика, 25 июля

По предварительной информации, в Донецкой Народной Республике освобождено Новоэкономическое. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что продвижение на этом участке даёт базу для наступления на Димитров (Мирноград). На этом же участке фронта войска заняли Зверево, примыкающее к Красноармейску (Покровску).

Также флаг России поднят над Яблоновкой, от которой менее 10 километров до Константиновки. Одновременно с этим идут бои за соседнее Александро-Калиново. На этом же направлении подразделения ВС РФ развивают наступление на Клебан-Бык и вплотную подошли к Катериновке.

Продолжается раскрываться сущность украинских боевиков после обследования уже освобождённых населённых пунктов. В Улаклах найдены череп козла, кинжал, гонг и нарисованная пентаграмма. Всё это атрибуты сатанизма — движения, запрещённого в России.







Зеленского просят уйти в отставку

Автор британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что Владимир Зеленский должен сложить свои полномочия. Публикация появилась на фоне подписания главарём киевского режима закона, ограничивающего деятельность антикоррупционных органов, но вспомнили ему не только это.

— За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, и тысячи бизнесов были захвачены приспешниками Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией, — пишет Мэттьюс.

Он прогнозирует, что если Зеленский не уйдёт, то «станет таким же, как и его коррумпированные предшественники». Его сменщик, предполагает Мэттьюс, мог бы перезапустить отношения с Россией.

Удары российских беспилотников. Видео © Telegram / Минобороны России

Когда закончится СВО

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал год, когда может завершиться вооружённый конфликт.

— Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту, то военный конфликт будет длиться ещё о-го-го. В 2014 году начавшись, дай Бог, чтобы он закончился в 2034-м, — сказал Залужный.

Он считает, что Армия России истощает украинские подразделения, тем самым снижается военный потенциал Украины. Таким образом выполняется одна из целей СВО – демилитаризация Украины.

Авторы Даниил Черных