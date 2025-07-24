«Ещё ого-го»: Залужный сделал прогноз об окончании конфликта России и Украины

Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что для страны началась новая фаза в противостоянии с Россией. В связи с этим боевые действия могут не закончиться до 2034 года, высказал он свою позицию в эфире местного телеканал LB.

«Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту, то военный конфликт будет длиться ещё ого-го. В 2014 году начавшись, дай Бог, чтобы он закончился в 2034», — заявил Залужный.

Бывший главком ВСУ указал на значительную трансформацию характера конфликта: по его мнению, прошлая фаза боевых действий завершилась на рубеже 2023 года. Теперь, как он считает, Москва сосредоточилась на стратегии истощения позиций, которая направлена прежде всего на деградацию украинского военного потенциала, а не на захват новых территорий.

При этом представитель украинской стороны выразил серьёзные сомнения в способности Украины мобилизовать достаточное количество личного состава для поддержания столь изнуряющего военного противостояния.