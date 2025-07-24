Находится в тупике: На Украине признали отставание от России в освоении военных технологий

Украина в отличие от России не смогла быстро освоить новые военные технологии, поэтому сейчас находится в тупике. Данное заявление сделал посол Незалежной в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

«Не будем останавливаться на том, почему этот тупик возник, я на этом уже просто сорвал голос. Давайте констатировать факт, что он есть. Выйти из него возможно», — ответил он в интервью YouTube-каналу.

Он привёл в пример то, что пока Украина искала больше беспилотников, ВС РФ пошли другим путём. Они придумали FPV-дроны на оптоволокне. Эти БПЛА полностью выбивают из строя логистику противника и перерезают пути подвоза боеприпасов.

Потом, когда Украина наладила работу огневых групп ПВО и остановилась, Россия пошла дальше. Её бойцы подняли беспилотники на высоту 2 тысяч метров и выше. Однако, по словам Залужного, ВСУ смогут выйти из тупика, если получат новые технологии, а не миллион солдат. Поскольку страна и так несёт большие потери в составе армии. Количество убитых оказалось критическим для демографии Украины.