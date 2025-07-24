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Регион
24 июля, 12:39

Находится в тупике: На Украине признали отставание от России в освоении военных технологий

Залужный: Украина, в отличие от России, не успевает осваивать военные технологии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

Украина в отличие от России не смогла быстро освоить новые военные технологии, поэтому сейчас находится в тупике. Данное заявление сделал посол Незалежной в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

«Не будем останавливаться на том, почему этот тупик возник, я на этом уже просто сорвал голос. Давайте констатировать факт, что он есть. Выйти из него возможно», — ответил он в интервью YouTube-каналу.

Он привёл в пример то, что пока Украина искала больше беспилотников, ВС РФ пошли другим путём. Они придумали FPV-дроны на оптоволокне. Эти БПЛА полностью выбивают из строя логистику противника и перерезают пути подвоза боеприпасов.

Потом, когда Украина наладила работу огневых групп ПВО и остановилась, Россия пошла дальше. Её бойцы подняли беспилотники на высоту 2 тысяч метров и выше. Однако, по словам Залужного, ВСУ смогут выйти из тупика, если получат новые технологии, а не миллион солдат. Поскольку страна и так несёт большие потери в составе армии. Количество убитых оказалось критическим для демографии Украины.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представителям киевского режима приходится всё время клянчить оружие у западных партнёров. Он назвал, что ситуация с боеприпасами достаточно динамичная, но вместе с тем противоречивая. По этой причине Незалежной приходится постоянно прибегать к помощи посторонних.

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Юлия Сафиулина
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